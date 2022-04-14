Защитникам — Отечество: всем ветеранам хотят бесплатно давать гектар

Ветеранам всех войн, а также ветеранам Вооруженных сил РФ предлагают бесплатно давать по гектару земли по всей территории России. Исключения составят лишь некоторые территории. Как выяснили «Известия», такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Его авторы считают, что в стране сегодня очень много брошенной земли, поэтому было бы логично отдавать ее для использования гражданам, защищавшим интересы Родины. Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному, в основном там хотят внимательно изучить предлагаемые нормы. Эксперты же сомневаются, что хорошей земли хватит всем.

Помочь землей

По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект о предоставлении бесплатного гектара земли по всей территории России, за исключением городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также нескольких территорий в Краснодарском крае. Документом предлагается распространить на эту землю те же льготы, что и на Дальнем Востоке. Речь идет о минимальной ставке по ипотеке — 2%, а также получении грантов на развитие сельского хозяйства.

— В России сегодня миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель, за исключением нескольких территорий Краснодарского края и городов федерального значения. Поэтому было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством. Мы предлагаем, чтобы такую возможность в первую очередь получили военные — защитники интересов России, — пояснил «Известиям» автор законопроекта, первый зампред комитета по АПК, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, речь идет о ветеранах всех войн и военных операций (ВОВ, Афганистан, Сирия, Украина), а также ветеранах Вооруженных сил РФ. К последней категории относятся военные, которые за время службы получили награды, знаки отличия, имеют более 20 лет выслуги, а также ставшие инвалидами в связи с исполнением обязанностей военной службы.

— Эти люди должны получить такие же льготы, которые имеют жители Дальнего Востока при освоении дальневосточного гектара. Сейчас мы дорабатываем этот законопроект, после чего он будет внесен в Госдуму.

Документ в Минсельхоз России не поступал, в случае поступления он будет рассмотрен в установленном порядке, сообщили там «Известиям». Ранее в ведомстве признавали наличие в стране большого количества бесхозных земель. Как сообщало министерство в 2021 году, их насчитывалось 15,3 млн га. По данным сельхозпереписи в 2016 году, эти территории составляли 17,7 млн га. По неофициальным оценкам площадь такой земли доходит до 40 млн га.

Также «Известия» попросили оценить законопроект Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На всех не хватит

Во фракциях отнеслись к инициативе неоднозначно.

— Программа дальневосточного гектара должна действовать по всей стране. Мы такую инициативу нашей фракцией уже внесли. Речь идет о законопроекте о семейных поместьях. Поэтому мы поддержим любое предложение, связанное с возможностью наших граждан иметь бесплатный земельный участок, — пояснил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, член фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что законопроект нужно изучать.

— Надо посмотреть, посоветоваться с регионами. Надо понять, есть ли в субъектах сегодня резервы муниципальной земли. Ведь большая часть территорий с плодородными почвами передана в собственность. Как теперь быть: отбирать ее? — пояснил он «Известиям».

По его словам, если такая свободная земля есть, то необходимо вложить средства, чтобы ее обустроить, так как из-за отсутствия инфраструктуры, например, на Дальнем Востоке, были скандалы.

— Но главное понять, есть ли потребность в этом у самих ветеранов? Порой они и сами уже по земле еле ходят, — отметил депутат.

Также он сообщил, что 20 апреля его комитет проведет в Госдуме парламентские слушания по теме совершенствования законодательства о предоставлении гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Во фракции «Справедливая Россия — За правду», напротив, считают, что законопроект заслуживает поддержки. Как сообщили «Известиям» в партии, защитники Отечества — первые, кто достоин претендовать на получение бесплатной земли. Как военные, они будут более ответственно относиться к ее обустройству, уверены там.

Во фракциях «Единой России» и «Новых людей» обещали изучить инициативу, как только она будет внесена в Госдуму.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что такая раздача земли военным могла бы стать стимулом для службы в армии, хотя понятно, что сейчас она адресована тем, кто участвует в военной операции на Украине. И всё же, по мнению эксперта, технически она мало реализуема, причем не только в городах федерального значения и Краснодарском крае, но и, к примеру, в Московской, Ленинградской или Ярославской областях. Все бы хотели получить такой гектар не на далеком Урале, а в Центральной России, но на всех желающих земли тут может не хватить, подытожил эксперт.