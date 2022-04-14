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Ветеранам всех военных операций предлагают бесплатно давать гектар земли

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По информации «Известий», в Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект о предоставлении бесплатного гектара земли по всей территории России, за исключением городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, а также нескольких территорий в Краснодарском крае.

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Документом предлагается распространить на эту землю те же льготы, что и на Дальнем Востоке. Речь идет о минимальной ставке по ипотеке — 2%, а также получении грантов на развитие сельского хозяйства.

«В России сегодня миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель, за исключением нескольких территорий Краснодарского края и городов федерального значения. Поэтому было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством. Мы предлагаем, чтобы такую возможность в первую очередь получили военные — защитники интересов России», — пояснил «Известиям» автор законопроекта, первый зампред комитета по АПК, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, речь идет о ветеранах всех войн и военных операций (ВОВ, Афганистан, Сирия, Украина), а также ветеранах Вооруженных сил РФ. К последней категории относятся военные, которые за время службы получили награды, знаки отличия, имеют более 20 лет выслуги, а также ставшие инвалидами в связи с исполнением обязанностей военной службы.

«Эти люди должны получить такие же льготы, которые имеют жители Дальнего Востока при освоении дальневосточного гектара. Сейчас мы дорабатываем этот законопроект, после чего он будет внесен в Госдуму», — пояснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Защитникам — Отечество: всем ветеранам хотят бесплатно давать гектар

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