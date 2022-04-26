Страны Балтии стали покупать больше электроэнергии из России

Латвия, Литва и Эстония продолжают покупать электроэнергию у России. Поставки увеличились в два раза по сравнению с январем. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает телеканал TV3.

Отмечается, что объем закупок увеличился почти до 600 тыс. мегаватт-часов, несмотря на то, что страны Балтии приняли решение ввести ограничения на импорт российской электроэнергии.

«Чтобы уйти от зависимости от российской электроэнергии, в Эстонии собираются построить малый модульный реактор. Латвия к проекту пока не присоединилась, но изучает возможности», — говорится в сообщении.

При этом министр экономики Латвии Янис Витенбергс полагает, что до реализации проекта эстонской компании Fermi Energia «еще очень далеко». В компании Latvenergo заявили, что не отказываются от идеи строительства малого реактора, однако сейчас заняты исследованием влияния атомной энергетики на общий энергетический рынок.

Ранее, 14 апреля, латышский премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия пока физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией, однако с политической точки зрения власти страны уже готовы на этот шаг.

Политик уточнил, что власти Латвии делают всё для ускорения десинхронизации с российско-белорусской электросетью. В частности, такое решение требует второго интерконнектора между Польшей и Литвой, в настоящее время он находится в стадии строительства.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал на то, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США: в некоторых государствах фиксируется зашкаливающий уровень инфляции.

До этого, 11 апреля, журналист чешского издания указал на то, что в случае введения санкций в отношении ядерного топлива из России 100 млн европейцев могут остаться без электроснабжения. По его словам, в европейских странах, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них импортируется из России. Эксперт считает, что отказ от российских поставок — это энергетический вызов для государств.

В декабре 2021 года министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сообщил, что электросеть стран Балтии планируют отключить от России к 2025 году. По его словам, 4 декабря страна успешно испытала подсоединение своей энергосети к европейской.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы.