В Латвии заявили о неготовности к отключению от единой электросети с Россией

Латвия пока физически не готова к отключению от единой электросети с Россией и Белоруссией, однако с политической точки зрения власти страны уже готовы на этот шаг. Об этом в беседе с порталом tvnet.lv заявил латышский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Политически Латвия уже сегодня готова отключиться от единой электросети с Россией и Белоруссией, но существуют препятствующие этому физические ограничения», — отметил он 13 апреля.

Политик уточнил, что власти Латвии делают всё для ускорения десинхронизации с российско-белорусской электросетью. В частности, такое решение требует второго интерконнектора между Польшей и Литвой, в настоящее время он находится в стадии строительства.

Кроме того, правительство страны намерено снижать уровень потребления электроэнергии, которая производится с использованием природного газа. Таким образом Латвия стремится обеспечить более надежное энергоснабжение и снижение цен.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал на то, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией уже ударил по Европе и США: в некоторых государствах фиксируется зашкаливающий уровень инфляции.

Ранее, 11 апреля, журналист чешского издания указал на то, что в случае введения санкций в отношении ядерного топлива из России 100 млн европейцев могут остаться без электроснабжения. По его словам, в европейских странах, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них импортируется из России. Эксперт считает, что отказ от российских поставок — это энергетический вызов для государств.

В декабре 2021 года министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сообщил, что электросеть стран Балтии планируют отключить от России к 2025 году. По его словам, 4 декабря страна успешно испытала подсоединение своей энергосети к европейской.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы.