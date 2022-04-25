ФСБ: задержанные за покушение на Соловьева планировали убить Киселева, Симоньян и Скабееву

Неонацисты, задержанные в Москве в связи с планированием покушения на жизнь журналиста Владимира Соловьева, обсуждали возможность убийства не только его, но и других известных журналистов и ведущих политических телепередач в России. Это следует из оперативной видеосъемки Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ РФ), опубликованной 25 апреля.

В частности, среди них были названы имена гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и ведущих программы «60 минут» Ольги Скабеевой и Евгения Попова.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян», — говорит на записи один из задержанных.

Кроме того, неонацисты подтвердили, что получали указания напрямую от Службы безопасности Украины (СБУ). Устранить Соловьева преступники намеревались в кратчайшие сроки. Кроме того, они планировали осуществлять поджоги военкоматов и автомобилей с символикой поддержки спецоперации России по защите жителей Донбасса.

Ранее в этот день Следственным комитетом РФ были задержаны шесть фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература.

Задержанные являются гражданами России, которые действовали по специальному заданию Киева. На допросе они сознались, что после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва машины Соловьева. Шесть соучастников преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»).

О планировавшемся покушении на журналиста Владимира Соловьева сообщил, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению Путина, после проигрыша в информационной войне. Директор ФСБ Александр Бортников также рассказал, что готовившие нападение на Соловьева вели за ним слежку.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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