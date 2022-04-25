Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада

Швеция получила от США и Великобритании «конкретные обещания» по безопасности страны в тот период, когда идет процесс принятия решения о вступлении ее в НАТО. Об этом 25 апреля пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники в шведском правительстве.

«Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам», — сказал источник.

21 апреля шведский министр иностранных дел Анн Линде заявила, что необходимо ускорить подготовку к анализу политики безопасности, в котором будет рассматриваться вопрос о возможном членстве Швеции в Североатлантическом альянсе. Отмечалось, что соответствующий документ планируется представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы доклад был готов к 13 мая.

Днем ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что стране необходимо вступить в НАТО одновременно с Швецией. При этом, по словам министра, страна должна поддерживать рабочие отношения с Россией.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.