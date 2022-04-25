Прямой эфир
Политика
Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»
Спорт
Фигурист Траньков стал заслуженным тренером России
Политика
Песков сообщил о планах Путина и Эрдогана провести переговоры 26 апреля
Мир
Великобритания передаст Киеву самоходные установки Stormer с ракетами Starstreak
Мир
Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада
Мир
Байден не дозвонился до праздновавшего победу на президентских выборах Макрона
Мир
Польша передала Украине танки
Мир
Первый энергоблок БелАЭС остановлен на плановый ремонт
Мир
Взрывы прогремели у здания министерства госбезопасности Приднестровья
Спорт
Фигуриста Семененко выписали из больницы после падения во время шоу
Экономика
Путин поручил выделить 110 млрд рублей на компенсацию расходов авиакомпаний

Aftonbladet сообщила о гарантиях безопасности для Швеции со стороны Запада

Aftonbladet: Швеция получила от Запада гарантии безопасности до рассмотрения заявки в НАТО
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швеция получила от США и Великобритании «конкретные обещания» по безопасности страны в тот период, когда идет процесс принятия решения о вступлении ее в НАТО. Об этом 25 апреля пишет газета Aftonbladet со ссылкой на источники в шведском правительстве.

НАТО подумать: как скоро Финляндия и Швеция могут вступить в альянс
Страны совместно обсудят риски этого решения

«Речь идет о сильной политической поддержке со стороны стран НАТО, углубленных учениях, расширении присутствия НАТО в регионе Балтийского моря, углубленном сотрудничестве в области разведки и экспертной поддержке для выявления и противодействия гибридным, кибер- и обычным угрозам», — сказал источник.

21 апреля шведский министр иностранных дел Анн Линде заявила, что необходимо ускорить подготовку к анализу политики безопасности, в котором будет рассматриваться вопрос о возможном членстве Швеции в Североатлантическом альянсе. Отмечалось, что соответствующий документ планируется представить 31 мая, однако Линде настаивает на том, чтобы доклад был готов к 13 мая.

Днем ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что стране необходимо вступить в НАТО одновременно с Швецией. При этом, по словам министра, страна должна поддерживать рабочие отношения с Россией.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» заявил, что решение властей Швеции и Финляндии подать заявки на членство в Североатлантическом альянсе — веяние времени. Кроме того, он отметил, что отношения с Россией на этом фоне только усложнятся.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022