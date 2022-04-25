Партия в Нидерландах заинтересовалась происхождением $850 млн у Зеленского

Голландская консервативная партия «Форум за демократию» (Forum voor Democratie) заинтересовалась происхождением состояния в размере $850 млн у Владимира Зеленского. Об активах политика на такую сумму политическая сила сообщила 25 апреля.

«По разным оценкам, состояние Зеленского оценивается в $850 млн. Большую часть этой суммы он не получил, пока не стал президентом», — говорится в сообщении партии на ее странице в Twitter.

В политсиле продолжили, что происхождение этих средств непонятно.

«И что еще более важно — на что они идут?» — заключили в партии.

В конце марта депутаты партии «Форум за демократию» отказались слушать онлайн-выступление президента Украины в парламенте своей страны и не приняли участия в последующих дебатах. Они заявили, что считают неуместным делать из украинского лидера «святого» и принимать его сторону в конфликте, основываясь на эмоциях.

Как указали в партии, парламент Нидерландов — это «не площадка для односторонних заявлений». Депутаты напомнили, что имя Зеленского фигурирует в весьма сомнительном «панамском досье» в связи с финансовыми махинациями. Кроме того, военные его армии нередко позируют с нацистской символикой.

Ранее похожая ситуация произошла в Италии, где парламентарии от партий «Движение «5 звезд» и «Лига», руководствуясь принципом равноправия, высказали предложение, что после выступления президента Украины Владимира Зеленского 22 марта в парламенте страны им нужно пригласить выступить президента РФ Владимира Путина.

Ранее в апреле в итальянском курортном местечке Форте-деи-Марми в провинции Лукка была обнаружена вилла, которая косвенно принадлежит президенту Украины. Дом оформлен на фирму супруги главы государства Елены Зеленской Tomasso S.R.L. Эксперт по элитной недвижимости Елена Юргенева оценила стоимость виллы Зеленского в среднем в €4,5–5 млн. Она отметила, что в целом дом аскетичный и скромный, но с садом и бассейном. А его цену определяет престижное и удачное месторасположение в самом центре города.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Владимир Зеленский задекларировал $36,5 тыс. (902,4 тыс. гривен) от сдачи в аренду имущества. Об этом стало известно из декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК). Доход украинский лидер получил от сдачи в аренду имущества иностранцам Хинуи Лиг и Сиран Сонг. Однако в декларации не было указано, что именно он сдавал в аренду.

На тот момент было известно, что глава Украины владеет рядом объектов недвижимости в Киеве и за границей. Среди них дом площадью 353 кв. м стоимостью около $31 тыс. на момент приобретения, квартира в 131 кв. м стоимостью порядка $28,5 тыс., два парковочных места, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир в совместной доле с женой, дом в Италии и квартира в Великобритании.

Согласно декларации, политик на тот момент заработал 4,2 млн гривен ($160 тыс.) на основном месте работы — в студии «Квартал 95». Еще 5,5 млн гривен ($210 тыс.) он получил из других источников доходов. Напомним, что после его имя попало в список фигурантов так называемого панамского досье, связанного с незадекларированными доходами от нечистого бизнеса.