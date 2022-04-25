Путин заявил о беспрецедентном санкционном давлении на Россию

Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры в Москве.

«Россия сталкивается в последнее время с беспрецедентным санкционным давлением со стороны западных стран. После начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса такое давление, как мы понимаем и знаем, еще больше усилилось», — сказал глава государства.

Путин назвал внешние ограничения в отношении России «санкционной агрессией».

При этом, он подчеркнул, что у экономики страны есть возможности работать стабильно и без сбоев даже в нынешних условиях.

Ранее, 22 апреля, стало известно, что Евросоюз (ЕС) планирует ввести уже шестой по счету пакет санкций против России на следующей неделе. Новые ограничения предполагают «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

5 апреля немецкая газета Die Welt сообщила, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены ЕС по-разному относятся к введению данного запрета.

Запад усилил санкционное давление на Москву на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Европе громче стали звучать призывы об отказе от российских энергоресурсов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что подобные решения бьют прежде всего по мировой экономике, в том числе по странам — потребителям сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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