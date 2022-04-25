С каждым днем становится все более очевидным, что заявления политиков и журналистов, которые всего несколько лет назад считались бы абсолютно недопустимыми, становятся нормой в США и европейских странах. Наиболее радикальные элементы, в том числе некоторые члены конгресса США, призывают к отправке американских войск на Украину, где они присоединились бы к британским войскам, которые уже на местах «тренируют» комбатантов. Это означает, что НАТО все больше втягивается в военный конфликт с ядерной Россией. Вместо того чтобы использовать дипломатию в поисках выхода из кризиса, страны НАТО и даже некоторые не входящие в этот блок отправляют огромное количество вооружений на Украину. На самом деле эти потоки оружия и военных советников начались за много лет до нынешнего кризиса.

В заголовке данной статьи отражены по крайней мере две его главные причины.

Одна из них — это нарушение обещания «ни единого дюйма на Восток» о расширении НАТО, данное госсекретарем США Джеймсом Бейкером президенту СССР Михаилу Горбачеву 9 февраля 1990 года. Помимо этого обещания Бейкера был и каскад других подобных гарантий, данных западными лидерами Горбачеву и другим советским чиновникам на протяжении процесса объединения Германии в период с 1990 по 1991 год. Все эти документы доступны благодаря рассекреченным документам США, СССР, Германии, Великобритании и Франции, опубликованным архивом национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона. Там же упоминаются слова президента Джорджа Буша-старшего о наступлении эры «новой архитектуры мировой безопасности от Ванкувера до Владивостока», что также оказалось пустым звуком.

Как известно, все эти обещания были нарушены, и вскоре процесс расширения НАТО на Восток был запущен. Альянс присоединил еще 13 восточноевропейских государств и, несмотря на требования России, не отменил решения принять туда Украину и Грузию. В самом начале этого процесса расширения молодой Джо Байден был сенатором, который принимал в нем активное участие. В годы правления Обамы вице-президент Байден курировал украинский портфель, и у него был шанс исправить допущенные ошибки, однако вместо этого он их только усугубил. Майдан в феврале 2014 года был его проектом, а его подчиненная Виктория Нуланд непосредственно координировала ход переворота, который сверг демократически избранного президента Украины и вернул страну на ускоренный путь к членству в НАТО, приостановленный при Януковиче. Те, кто следил за этими событиями, хорошо помнят, как Нуланд обсуждала состав нового украинского кабинета с послом США Джеффри Пайеттом почти за три недели до того, как переворот произошел.

Военной операции 24 февраля можно было избежать, если бы Байден произнес магическое слово «нейтралитет» хотя бы за один день до этого. Это слово означало бы согласие на нейтралитет для Украины и продолжение американо-российских переговоров по безопасности с неплохими шансами на успех.

Разумеется, Украина была бы немедленным бенефициаром нейтрального статуса: плодородная земля, благоприятный климат, отсутствие пустынь и вулканов, выход к морю, достаточные запасы энергетических и минеральных ресурсов, питьевой воды, более 40 млн населения и мощная сельскохозяйственная и индустриальная база, оставшаяся с советских времен. Россия в качестве соседа была бы огромным преимуществом благодаря глубоко укоренившимся историческим, семейным, религиозным, экономическим и культурным связям двух стран.

Однако у других сил как внутри, так и за пределами Украины были другие планы, состоящие в том, чтобы превратить страну в анти-Россию, в результате приведшие ее к катастрофе, грозящей перекинуться на весь мир.

В настоящее время один из немногих здравомыслящих голосов принадлежит бывшему президенту Дональду Трампу, который по-прежнему пользуется широкой поддержкой американского народа и рейтинг которого все больше опережает рейтинг Байдена.

На прошлой неделе Трамп заявил: «Не имеет смысла, что Россия и Украина не сядут за стол переговоров и не выработают какое-то соглашение. Если они не сделают этого в ближайшее время, не останется ничего, кроме смерти, разрушений и резни. Это <...>, которая никогда не должна была случиться, но она произошла. Решение теперь никогда не сможет быть таким хорошим, каким оно было бы до начала стрельбы, но его следует найти сейчас, а не когда это уже будет поздно».

Это перекликается с предыдущими заявлениями Трампа и Путина по случаю празднования 75-й годовщины «Встречи на Эльбе», когда американские и советские военные встретились в немецком городе Торгау для завершения победы над нацистской Германии во Второй мировой войны (кстати, в 2022 году впервые США отказались от памятных мероприятий по случаю памятной даты — до этого российские дипломаты, ветераны Второй мировой и американские официальные лица ежегодно возлагали венки к мемориалу на Арлингтонском кладбище).

25 апреля 2020 года президенты опубликовали совместную декларацию, в которой говорилось:

«Дух Эльбы» — это пример того, как наши страны могут отбросить разногласия, укрепить доверие и сотрудничать во имя общего дела. Работая сегодня над тем, чтобы противостоять самым важным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался за победу над фашизмом. Их героический подвиг никогда не будет забыт».

Однако те, кто продвигал фейковую историю Russiagate, разрушившую президентство Трампа, теперь препятствуют поискам выхода из кризиса, который может привести к Армагеддону без победителей.

Хотелось бы, чтобы «Дух Эльбы», который мы вспоминаем сегодня в связи с празднованием 77-й годовщины этой знаменитой встречи, помог избежать этой катастрофы, дав шанс дипломатии вместо неуклонного движения к катастрофе.

Авторы — президент Американского университета в Москве и канадский политолог

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