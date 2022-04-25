В Shell заявили о потерях в $4-5 млрд за квартал из-за ухода из России

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell ожидает, что из-за выхода из проекта «Сахалин-2» только в I квартале этого года ее потери по всем российским активам составят $4–5 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна Shell в РФ в понедельник, 25 апреля.

«Выход из проекта «Сахалин-2» осуществляется в связи с намерением концерна Shell выйти из всех совместных предприятий с компаниями «Газпром» и «Газпром нефть», — отмечается в сообщении.

28 февраля стало известно, что Shell собирается прекратить свое участие в проекте газопровода «Северный поток – 2» и выйти из партнерских отношений с «Газпромом» и связанными с ним организациями, включая 27,5% акций завода по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2», 50% доли в Salym Petroleum Development и Гыданском энергетическом предприятии.

8 марта Shell объявила о планах отказаться от российских нефти и газа. Указывалось, что компания закроет все АЗС, производство авиатоплива и смазочных материалов на территории России.

Как сообщала 24 апреля газета Financial Times со ссылкой на источник, выход из российского проекта стал для Shell «кошмаром». Собеседник издания утверждал, что на переговорах по выходу из проекта «Сахалин-2» был поднят вопрос о продаже 27,5% доли в месторождении. Потеря Shell оценивается в $5 млрд, и компания пытается компенсировать эти средства.

Интерес к активам фирмы выразили китайские компании Cnooc, CNPC и Sinopec.

Вместе с тем, как отмечает «Нефть и капитал», даже если долю Shell может выкупить Пекин, Япония не станет выходить из «Сахалина-2».

Иностранные компании начали прекращать сотрудничество с Россией после того, как страны Запада ввели новые санкции, в том числе в отношении российских энергоресурсов. Это было сделано в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

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