В США предсказали потерю мировой значимости доллара из-за антироссийских санкций

Беспрецедентные антироссийские санкции США, призванные изолировать Россию и подорвать ее экономику, могут оказаться стратегической ошибкой и привести к подрыву мирового господства доллара. Такое мнение выразил в своей статье обозреватель издания Jacobin Бранко Марцетич.

По его словам, такие опасения высказала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат. Ей вторят специалисты инвестиционного банка Goldman Sachs, которые в своей аналитической заметке предупредили о столкновении доллара с теми же проблемами, что привели к потере популярности британского фунта в середине прошлого века.

Эксперты утверждают, что крайности, на которые пошел Вашингтон в борьбе с Россией, усилили необходимость для других стран избавиться от зависимости от доллара США, а также от финансовой системы, которую он поддерживает.

По мнению автора статьи, многие страны перестали считать западные банки безопасным местом для своих зарубежных активов, а также они пришли к выводу, что зависимость от доллара в качестве резервного актива или от финансовой инфраструктуры во главе США делает их уязвимыми в случае геополитических изменений.

Марцетич утверждает, что в течение многих лет подорвать господство доллара было мечтой государств, которые с тревогой смотрели на глобальное превосходство США, например, стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка)

«Будет крайне иронично, если крупнейший удар по этой системе (возглавляемой долларом — Ред.) она нанесет сама себе», — отметил он.

Ранее, 23 марта, декан факультета международных финансов и торговли Шанхайского университета Чжан Юйгуй заявил в своей статье издания Huánqiú Shíbào,что период доминирующего положения валюты обычно составляет порядка 100 лет. Если такие оценки верны, до падения доллара осталось недолго. Эксперт считает, что в середине XXI века Соединенные Штаты утратят статус самой важной экономики мира, в результате чего появятся новые центры валютного господства. Нефтедолларовая система либо поменяет структуру, либо будет частично заменена, заключил он.

16 марта президент РФ Владимир Путин, говоря о санкционной политике Запада по отношению к Москве, заявил, что доверие к доллару как основной резервной валюте подорвано. По его словам, «теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены». Тогда же глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доверие к доллару с каждым днем подрывается из-за действий американских властей. По словам министра, в последние годы Россия все больше переходит на расчеты в национальных валютах.