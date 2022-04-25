В ДНР заявили о срыве Россией наступления Киева в Донбассе

Наступление украинских сил в Донбассе планировалось давно, и опередить его удалось лишь благодаря спецоперации России. Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил командир добровольческого батальона из Донецкой Народной Республики «Пятнашка» Ахра Авидзба.

«[Судя] по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — приводит его слова «РИА Новости».

Авидзба подчеркнул, что украинская армия не ожидала таких стремительных действий. Кроме того, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за необходимости перехода в оборону после подготовки наступления были нарушены связи между подразделениями. Об этом, отметил командир добровольческого батальона, свидетельствуют и взятые в плен иностранные наемники.

«Они планировали это всё. Не одним днем делалось. Просто уже есть понятие превентивный удар, и он был нанесен. Поэтому спасибо нашему верховному главнокомандующему, который оценил обстановку и дал такой тяжелый приказ», — заключил Авидзба.

На Украине отрицают планирование наступление на Донбасс. Так, 23 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, назвал российские обвинения в адрес Киева абсурдными.

19 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе нее будут использоваться традиционные вооружения. Он напомнил, что спецоперация России направлена на «полное освобождение Донецкой и Луганской республик».

Тогда же военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «Известиям», что российские военные уже перешли ко второй фазе специальной военной операции — масштабному наступлению для окончательного разгрома украинских войск в Донбассе и освобождения территорий ДНР и ЛНР. По его словам, важную роль в предстоящем наступлении сыграет подавляющая российская огневая мощь, а также тотальное превосходство в воздухе.

19 апреля о начале ВС РФ «битвы за Донбасс» заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил значительное скопление сил ВС РФ в районах Донбасса и давнюю подготовку к наступлению.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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