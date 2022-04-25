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Макрон пообещал сделать Францию «великой экологической державой»

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Побеждающий на выборах главы государства действующий президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в воскресенье, 24 апреля, на митинге своих сторонников на Марсовом поле в Париже, пообещал приложить все усилия для превращения Пятой республики в «великую экологическую державу».

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«За счет глубоких изменений и инвестиций мы продолжим добиваться конкретного прогресса для каждого, освободив творчество и инновации в нашей стране, и сделаем Францию великой экологической державой», — заявил он, поблагодарив избирателей за доверие. Трансляция велась на телеканале BFMTV.

По его словам, в воскресенье французы выбрали «гуманистический, амбициозный проект», основанный на «труде и созидании», а также «освобождении академических сил».

«Я хочу с силой продолжать этот проект в последующие годы, учитывая при этом высказанные разногласия и продолжая работать во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами. Чтобы достичь этого, мы должны быть требовательными и амбициозными: нам предстоит сделать очень многое», — заключил французский лидер.

Макрон лидирует на выборах, после подсчета 52% голосов за действующего президента проголосовали 52,44% французов. У его оппонента, лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, 47,56% голосов. Ле Пен уже заявила, что признает свое поражение. При этом она подчеркнула, что всё равно считает свой результат победой и продолжит выполнять обязательства перед французами, так как они «продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию».

Макрона с победой уже поздравил Госдеп США. В американском внешнеполитическом ведомстве уже выразили надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, в том числе по поддержке Украины.

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как политик проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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