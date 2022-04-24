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Отступавшие ВСУ сожгли склад с гуманитарной помощью в Кременном

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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из города Кременная Луганской области сожгли спортивный центр «Олимп», где находился склад с гуманитарной помощью. Корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков в воскресенье, 24 апреля, снял репортаж с места событий.

«Когда они отступали, решили сжечь все продукты питания, которые здесь находились, чтобы оставить людей, ожидавших освобождения, просто без еды», — рассказал журналист.

Местные жители также подтвердили данную информацию, добавив, что также были заминированы дома, благо из них успели выехать люди.

«Забрали, что им надо, облили бензином и подпалили. Мы в понедельник поехали получать, а оно уже всё — сгорело. Дома заминировали. Там, где повыезжали люди, они заминировали», — пожаловался один из местных жителей.

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Кильдибеков также показал взорванный ВСУ мост в районе Кременной. Он рассказал, что украинские военные подорвали переправу через реку Красную, когда отступали.

Ранее в этот же день «Известия» опубликовали кадры последствий обстрела ВСУ Петровского района Донецка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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