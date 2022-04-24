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«Известия» публикуют кадры последствий обстрела ВСУ Петровского района Донецка

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«Известия» побывали в Петровском районе Донецка на месте, где произошел обстрел войсками ВСУ жилого квартала, и опубликовали видео с последствиями.

«Обстрел был, и влетело непонятно что и непонятно зачем. Во все стороны повлетало», — рассказал один из местных жителей.

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На кадрах можно увидеть, что во дворах жилых домов многие постройки и заборы разнесены в клочья.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов.

Утром в воскресенье украинские войска обстреляли и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

23 апреля жители Петровского района Донецка также подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Кроме того, украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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