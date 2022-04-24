ВСУ выпустили 30 ракет и снарядов по Донецку и Ясиноватой

Утром 24 апреля украинские войска вновь открыли огонь по Донецку и Ясиноватой. В сторону городов было выпущено 30 ракет и снарядов. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 10:00 в сторону Кировского района Донецка выпустили шесть снарядов 122-го калибра. Спустя час еще четыре снаряда — в сторону уже Петровского района города.

В 11:00 украинские войска выпустили в сторону Ясиноватой 10 реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Еще 10 таких же ракет ВСУ выпустили в населенный пункт спустя час.

Утром в воскресенье украинские войска обстреляли и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм.

23 апреля жители Петровского района Донецка также подверглись очередному обстрелу со стороны украинских войск. Пострадал один ребенок. Кроме того, украинские войска выпустили и по Кировскому району четыре снаряда калибром 122 мм. Жители района рассказали «Известиям» об обстреле и показали разрушения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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