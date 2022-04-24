Корреспондент «Известий» показал разрушенный ВСУ мост возле Кременной

Корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков в воскресенье, 24 апреля, показал взорванный вооруженными силами Украины (ВСУ) мост в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Он рассказал, что украинские военные подорвали переправу через реку Красную, когда отступали.

«Эта дорога соединяла населенный пункт Сватово с Кременной и Рубежным. И по этому пути должна была пройти колонна техники освободителей Донбасса», — сообщил корреспондент.

Ранее в этот день «Известия» опубликовали кадры последствий обстрела ВСУ Петровского района Донецка.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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