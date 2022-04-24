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Марин Ле Пен отдала свой голос на выборах президента Франции

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Лидер партии «Национальное объединение» Франции Марин Ле Пен в воскресенье, 24 апреля, посетила избирательный участок и отдала свой голос на выборах будущего лидера государства. Среди кандидатов — она и действующий президент Эммануэль Макрон.

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В ходе посещения избирательного участка Марин Ле Пен охотно фотографировалась со сторонниками и принимала от них букеты цветов. В случае победы Ле Пен она станет первой женщиной-президентом в истории Франции. При этом данные выборы стали уже третьей ее попыткой стать главой государства, в последней гонке в 2017-м она уступила Макрону. По ее словам, если она проиграет и в этот раз, то больше не будет баллотироваться.

Ранее в этот же день французские СМИ сообщали, что Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит отдали свои голоса на выборах за будущего главу государства.

24 апреля проходит уже второй тур выборов главы государства.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

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