Макрон проголосовал на президентских выборах во Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей супругой Брижит Макрон 24 апреля проголосовали на выборах за будущего главу государства. Об этом сообщил телеканал LCI.

Эммануэль Макрон планирует переизбраться на второй срок. Его основной соперницей является лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

24 апреля проходит уже второй тур выборов главы государства.

Первый тур выборов президента прошел во Франции 10 апреля. После подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.