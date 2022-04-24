Украина запросила у МАГАТЭ оборудование

Украина запросила у Международного агентства по атомной энергии оборудование для эксплуатации ее ядерных объектов. Список включает в себя устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, системы электроснабжения и дизельные генераторы, передает телеканал «Известия». Агентство также сообщило, что Украина уведомила МАГАТЭ о ротации персонала на Чернобыльской АЭС.

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