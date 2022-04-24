Российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки для ВСУ

Российские войска высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда. Об этом 24 апреля рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор также рассказал, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены девять военных объектов Украины.

«В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», — рассказал он.

Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены еще 26 военных объектов Украины: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей», — добавил представитель Минобороны РФ.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.

21 апреля ВС РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.

15 апреля ВС РФ ракетами «Калибр» нанесли удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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