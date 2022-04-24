Прямой эфир
Сюжет:

Российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки для ВСУ

Минобороны: российские военные уничтожили цеха по производству взрывчатки для ВСУ в районе Павлограда
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска высокоточными ракетами наземного базирования уничтожили цеха по производству взрывчатых веществ и порохов для Вооруженных сил Украины в районе Павлограда. Об этом 24 апреля рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Генерал-майор также рассказал, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены девять военных объектов Украины.

Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«В том числе один пункт управления бригады ВСУ, четыре опорных пункта и мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области», — рассказал он.

Также уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены еще 26 военных объектов Украины: командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

«Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией в ночное время выполнено 423 огневые задачи. В результате ударов поражены 26 пунктов управления, 367 опорных пунктов и районов скопления живой силы и военной техники, а также 25 позиций артиллерийских батарей», — добавил представитель Минобороны РФ.

Всего, по словам Конашенкова, с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожены 141 самолет, 110 вертолетов, 551 беспилотный летательный аппарат, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков и других боевых бронированных машин, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2343 единицы специальной военной автомобильной техники.

21 апреля ВС РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье.

15 апреля ВС РФ ракетами «Калибр» нанесли удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022