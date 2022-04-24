Онколог перечислил частые симптомы рака тонкой кишки

Рак тонкой кишки относится к числу заболеваний, которые трудно диагностировать. Чтобы своевременно выявить болезнь, следует знать пять самых распространенных его симптомов, рассказал онколог Иван Карасев в своем микроблоге.

По его словам, относительно бессимптомное развитие такого вида рака опасно тем, что опухоль может достигнуть последних стадий. При этом на начальных стадиях заболевания полное выздоровление достигается примерно в 80% случаев.

Так, к наиболее частым проявлениям рака тонкой кишки врач отнес тошноту и рвоту, вздутие живота, запоры и диареи, боли в области пупка, а также кровь в стуле.

Также Карасев предупредил, что в группу риска попадают граждане с хроническими заболеваниями кишечника, аденоматозными полипами тонкой кишки, полипозными синдромами. Кроме того, особую опасность заболевание представляет для тех, у кого есть наследственная отягощенность.

Для снижения риска рака кишечника врач рекомендует снизить количество жирной пищи и копченых продуктов в рационе, дополняет «Газета.Ru».

28 марта врач-онколог Али Мудунов перечислил основные симптомы рака языка. К ним он отнес незаживающие раны или язвы в полости рта и на языке, припухлости или уплотнения в полости рта, нарушение подвижности челюсти или языка, онемение во рту. Специалист предостерег граждан от курения и порекомендовал тщательнее следить за гигиеной рта.