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Американские зрители раскритиковали поставки оружия Украине

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Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с независимым журналистом Гленном Гринвальдом, в котором обсуждалась ситуация на Украине и в Донбассе, а также поддержка Америкой украинской стороны.

Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция
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Гринвальд высказал мнение о том, что США делают всё, чтобы конфликт продолжался вечно. Такое поведение обусловлено желанием Америки повторить ловушку, сходную с Афганской войной, когда американские власти спонсировали противников СССР для его истощения, подмечает он.

В соцсетях интервью Гринвальда начали активно комментировать, соглашаясь с его мнением.

«Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться», — написал пользователь с ником Frank Martin.

«Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?» — задается вопросом пользователь Paul Zaky.

«Реальный вопрос о $3 млрд [военной помощи], сколько с этого [президент США] Джо [Байден] снимет сливок?» — написал David Hold.

23 апреля итальянский генерал Леонардо Триккарио также высказался о том, что США вместе с Великобританией не стремятся к решению конфликта на Украине и в Донбассе. Особенно вопиющим он считает тот факт, что американцы и британцы в ходе своих выступлений не используют такие важные для установления мира слова, как «переговоры» и «прекращение огня».

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской Республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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