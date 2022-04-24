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ВОЗ зафиксировала у детей почти 170 случаев гепатита неизвестного происхождения

ВОЗ сообщила о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира
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Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала почти 170 случаев острого гепатита у детей в 12 странах мира. Кроме того, в результате заболевания подтвержден один летальный исход, о чем стало известно в субботу, 23 апреля.

«По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения из 11 стран Европейского региона и одной страны Американского региона. Случаи были зарегистрированы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (Соединенное Королевство) (114), Испании (13), Израиле (12), Соединенных Штатах Америки (9), Дании (6), Ирландии (<5), Нидерландах (4), Италии (4), Норвегия (2), Франция (2), Румыния (1) и Бельгия (1)», — сказано в сообщении.

ВОЗ заявила, что ни в одном из случаев заболевания вирусы гепатита типа A, B, C, E и D выявлены не было. Заболевшими оказывались дети от 1 месяца до 16 лет.

Материал дополняется.

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