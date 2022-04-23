Прямой эфир
Мир
Российская делегация с благодатным огнем вылетела из Израиля в Москву
Мир
Власти Польши передали Киеву вооружение на сумму свыше $1,6 млрд
Мир
МО заявило о планах Киева ударить по хранилищу радиоактивных отходов
Спорт
Макс «Топор» и Большой Папа заключили пари на полмиллиона
Спорт
Роналду посвятил сотый гол в Английской премьер-лиге своему умершему сыну
Наука
Корабль «Прогресс МС-18» увел МКС от космического мусора
Спорт
«Урал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Общество
В Реутове художники сделали стрит-арт с бабушкой со знаменем Победы
Мир
Половина жителей ФРГ отказалась поддержать поставки вооружений Украине
Мир
Глава МИД Финляндии призвал вступить в НАТО как можно скорее
Общество
Вильфанд сообщил о благоприятной погоде в Москве в день Пасхи
Сюжет:

Минобороны России опубликовало видео уничтожения складов с боеприпасами ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители Министерства обороны Российской Федерации в субботу, 23 апреля, опубликовали видеозапись уничтожения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все атаки были совершены в рамках специальной военной операции по защите Донбасса.

«Ударом высокоточных артиллерийских снарядов были уничтожены ангары ВСУ с вооружением и боеприпасами. Наведение на цель осуществлялось расчетом беспилотного летательного аппарата», — сопроводили кадры в ведомстве.

Ранее в этот же день Минобороны показало видеокадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 ВКС РФ.

Спецоперация в Донбассе 23 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты, а также укрепленный опорный пункт ВСУ.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской Народных Республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022