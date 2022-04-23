Минобороны опубликовало кадры работы российских Ка-52 в ходе спецоперации

Российское Министерство обороны в субботу, 23 апреля, опубликовало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 ВКС РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса.

«Летчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате ударов вертолетов были уничтожены танк, боевая машина пехоты, а также укрепленный опорный пункт ВСУ.

Ранее в этот день сообщалось, что силы ВСУ выпустили четыре снаряда по Кировскому району Донецка.

22 апреля в результате обстрелов со стороны ВСУ территории ДНР ранения получили 14 мирных жителей, в том числе один ребенок 2007 года рождения.

В середине февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе власти Донецкой и Луганской народных республик попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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