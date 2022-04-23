Макс «Топор» и Большой Папа заключили пари на полмиллиона

Российский боец Максим «Топор» (Щербаков) и боксер Денис Вильданов (Большой Папа) заключили спор на 500 тыс. рублей перед предстоящим реваншем 29 апреля.

«Чисто из уважения к тебе согласился на этот реванш. Давай по-взрослому. У тебя есть семья, у меня есть семья. Если я выигрываю — ты отдаешь 500 тыс. со своего гонорара мне. Если ты выигрываешь, я отдаю 500 тыс. со своего гонорара тебе. Вот это будет уровень, а то ну как бы азарта нет драться с тобой, понимаешь», — сказал Макс «Топор».

Большой Папа ответил согласием, однако обещал вычесть из 500 тыс. сумму на лечение.

«Якобы скучно ему просто так драться со мной и из большого уважения он только выходит. Проигравшая сторона платит выигравшей 500 тыс., и он спрашивает, согласен ли я. Максимка, с удовольствием. Я с удовольствием заберу у тебя полмиллиона. Единственная просьба — я всё-таки не зверь, денежку себе на лечение оставь после боя. Ну все же прекрасно знают, кто выиграет в этом бою. Поэтому можешь из этих 500 тыс., которые ты мне отдашь, взять на лечение», — ответил боксер.

Главные поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире 29 апреля в 23:15 мск.

В главном бою вечера встретятся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и боксер Узбекистана Азизбек Абдугофуров. В соглавном бою на ринг выйдут последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу Петр Романкевич. Также кроме Чудинова и Вильданова встретятся боксер Максим Бабанин и Евгений «Молекула Ада» Орлов.

В качестве специальных гостей турнир посетят легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин. Билеты на турнир доступны на сайте «Концерт.ру».

18 декабря Денис Вильданов был госпитализирован после полученной в ходе боя на турнире «Буря на Волге» травмы. Как выяснилось позднее, у боксера диагностировали двойной перелом малой берцовой кости. Спортсмен подчеркнул, что упал не от удара, а от того, что неправильно поставил ногу и оступился. Тогда поединок остановили и победу присудили Щербакову.