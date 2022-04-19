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Поветкин и Цзю станут спецгостями турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Легендарные боксеры Костя Дзю и Александр Поветкин в качестве специальных гостей посетят очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 29 апреля в «Вегас Сити Холле».

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В главном бою вечера сойдутся обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов и один из лучших профессиональных боксеров Узбекистана Азизбек Абдугофуров.

Кроме того, в соглавном поединке ожидается схватка чемпиона Европы по самбо и последнего чемпиона М-1 Global Хадиса Ибрагимова с белорусским чемпионом по тайскому боксу, бойцом ММА Петром Романкевичем.

В суперсерии «Бойцовского клуба» зрители увидят бой-реванш между Денисом (Большим Папой) Вильдановым и Максом (Топором) Щербаковым.

На предстоящий 29 апреля турнир суперсерии «Бойцовского клуба» уже открыта продажа билетов. Купить их можно на сайте Concert.ru.

19 апреля Вильданов заявил, что победит Щербакова в бою. Во время прошлого боя с Щербаковым Вильданов упал и получил травму ноги. По словам Большого Папы, эта случайность оказала влияние на исход боя, однако в этот раз поединок будет серьезный. Боец подчеркнул, что восстановление шло тяжело, однако мысль о реванше помогла ему справиться.

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