Корреспондент «Известий» показал брошенный ВСУ госпиталь на «Азовмаше»

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков в субботу, 23 апреля, показал внутреннюю обстановку брошенного военного госпиталя в подвале «Азовмаша» в Мариуполе, в котором проходили лечения украинские военные.

«Шприцы, таблетки, различные обезболивающие в очень большом количестве. По всей видимости готовились долго. Сюда свозили медикаменты и, судя по количеству коек для пациентов, которые мы здесь увидели, здесь проходили лечение около 100 солдат», —отметил он.

По словам журналиста, в этот госпиталь доставляли раненных с завода Ильича и «Азовмаша». Тут же нашли форму пограничной службы и морской пехоты 36-й бригады, тысяча солдат которой сдались в плен.

В помещении был также найден журнал учета больных, согласно которому здесь проходили лечение и боевики «Правого сектора» (запрещен в России) и военнослужащие 503-й бригады.

Госпиталь покидали в спешке, бросая технику. На месте нашли две «Гвоздики» в рабочем состоянии, одна с полным боекомплектом. Однако раненых и погибших забрали с собой.

В ангаре остались самоходные артиллерийские установки, оставленные Вооруженными силами Украины. Из них ВСУ обстреливали позиции российских войск и сил Донецкой Народной Республики. Оставшуюся боевую технику направят на освобождение Донбасса.

13 апреля «Известия» сняли с коптера территорию завода «Азовмаш». В районе предприятия продолжаются бои с вооруженными формированиями Украины. Отмечалось, что основная территория завода зачищена от подразделений националистов, часть из них сдалась в плен. Однако некоторые группы продолжают скрываться в подвалах предприятия.

В тот же день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Следственный комитет (СК) РФ проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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