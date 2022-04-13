«Известия» сняли с коптера территорию завода «Азовмаш» в Мариуполе

«Известия» в среду, 13 апреля, сняли с коптера территорию завода «Азовмаш» в Мариуполе. В районе предприятия продолжаются бои с вооруженными формированиями Украины.

Основная территория завода зачищена от подразделений националистов, часть из них сдалась в плен. Однако некоторые группы продолжают скрываться в подвалах на предприятии.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

По его словам, среди сдавшихся — 47 военнослужащих женского пола. Кроме того, 151 человек ранен, им была оказана первичная медицинская помощь, после чего их доставили в городскую больницу Мариуполя.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».