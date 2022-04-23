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Испанец рассказал об образе жизни семьи покойного топ-менеджера НОВАТЭКа

Житель испанского города, где был убит Протосеня с семьей: они вели скрытный образ жизни
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Убитая семья бывшего топ-менеджера НОВАТЭКа Сергея Протосени вела скрытный образ жизни. Об этом «Известиям» в субботу, 23 апреля, рассказал житель испанского города Льорет-де-Мара.

«Сложно представить, что там произошло. У каждого есть скелет в шкафу. С моей точки зрения они были очень вежливыми людьми, всегда здоровались на улице. Его жена не очень говорила по-испански, но тоже была очень приветливой», — поделился Хосе Карлос Айо.

По его словам, семья жила в городе около 10 лет, но последнее время их было мало видно.

«Повторюсь, что в целом они вели довольно скрытную жизнь», — подчеркнул мужчина.

Ранее другой местный житель рассказал о том, что Протосеня казался очень спокойным человеком по отношению и к родным, и к посторонним. Хуан Педро Лопес подчеркнул, что трагедия привела его в ужас. Он также заявил, что сомневается в версии о самоубийстве Протосени, а весь город напуган произошедшим.

Протосеня с семьей были найдены мертвыми 21 апреля. Основной версией гибели бывшего зампреда НОВАТЭКа назвали самоубийство. Позднее компания, в которой Протосеня проработал с 1997 по 2015 годы, выразила соболезнования в связи с гибелью бывшего топ-менеджера.

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