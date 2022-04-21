Источник назвал основную версию гибели экс-зампреда НОВАТЭКа

Основной версией гибели бывшего зампреда НОВАТЭКа Сергея Протосени является самоубийство. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции Испании.

Правоохранители предположили, что Протосеня убил жену и дочь, а после совершил самоубийство.

Отмечается, что власти Испании уже уведомили российских дипломатов о смерти экс-зампреда совета директоров НОВАТЭКа.

О гибели Протосени ранее в этот день сообщил испанский телеканал Telecinco. Сообщалось, что тела трех человек были обнаружены в муниципалитете Льорет-де-Мар. По данным телеканала, состояние бывшего топ-менеджера оценивалось в €400 млн. Его семья обычно проживала во Франции, а в Испанию приехала на пасхальные праздники.