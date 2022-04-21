Компания «Новатэк» выразила соболезнования в связи с гибелью бывшего топ-менеджера Сергея Протосени и его семьи в Испании.

«В связи с сообщениями о трагической гибели бывшего члена правления компании Сергея Протосени и членов его семьи ПAO «Новатэк» выражает искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагическая ситуация», — говорится в заявлении на сайте организации.

Отмечается, что Протосеня работал в «Новатэке» с 1997 по 2015 год и внес большой вклад в становление и развитие компании.

Бывшие коллеги Протосени выразили надежду, что правоохранительные органы Испании проведут тщательное расследование и разберутся в произошедшем.

Топ-менеджер, а также его жена и дочь были найдены мертвыми в Испании. Их тела ранее в четверг обнаружили в муниципалитете Льорет-де-Мар. Семья, обычно проживающая во Франции, приехала в Испанию на пасхальные праздники.