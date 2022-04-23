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Убийство бывшего топ-менеджера НОВАТЭКа с семьей обеспокоило испанцев

Житель испанского города, где был убит Протосеня с семьей: весь наш городок теперь живет в страхе
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В испанском городе Льорет-де-Мара, где убили бывшего топ-менеджера НОВАТЭКа Сергея Протосени, а также его жену и дочь, местные жители напуганы и шокированы случившимся. Об этом стало известно в субботу, 23 апреля.

«Все говорят, что тот русский убил свою жену и дочь, а потом покончил с собой. На самом деле это очень странная история. Полиция заявляет ее как основную версию, но я считаю, что это не могло быть обычным домашним насилием… Я читал в новостях, что уже был точно такой же случай в Москве. Там нашли убитыми жену, ребенка и самого главу семейства, якобы покончившего с собой. Я знаю, что всего за этот год произошло четыре таких странных самоубийства», — рассказал «Известиям» местный житель Хуан Педро Лопес.

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По его словам, Протосеня казался очень спокойным человеком по отношению и к родным, и к посторонним. Лопес подчеркнул, что трагедия привела его в ужас.

«Это настолько странно, что не укладывается у меня в голове. Если брать во внимание новости из Москвы, то вырисовывается совсем иная картина произошедшего», — продолжил он.

По мнению Лопеса, маловероятно, что такой обеспеченный человек мог так поступить: у него не было проблем с выживанием. Мужчина предположил, что причина кроется на более высоком уровне: возможно, это связано с российско-украинскими отношениями.

«Весь наш городок теперь живет в страхе. Мы все шокированы! Мир вокруг просто рухнул. Никто не может понять, как это мог отец убить свою жену и 16-тилетнюю дочь. У меня есть 16-тилетняя дочь. И я не понимаю. Хорошо, что спасся его сын, который находился во Франции…Если бы я зарабатывал столько миллионов, как этот погибший, то у меня бы не было мыслей о суициде или об убийстве родных. Это нелогично», — констатировал Лопес.

Протосеня с семьей были найдены мертвыми 21 апреля. Основной версией гибели бывшего зампреда НОВАТЭКа назвали самоубийство. Позднее компания, в которой Протосеня проработал с 1997 по 2015 годы, выразила соболезнования в связи с гибелью бывшего топ-менеджера.

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