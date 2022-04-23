Канцлер ФРГ Шольц назвал высший приоритет в диалоге с Россией

Избежать прямой конфронтации между НАТО и «высокоразвитой ядерной державой», какой является Россия — наивысший приоритет канцлера Германии Олафа Шольца в ситуации вокруг Украины, о чем он рассказал в пятницу, 22 апреля, в интервью журналу Spiegel.

«Мы поставляем оружие, и многие из наших союзников тоже это делают. Ведь речь идет не о страхе, а о политической ответственности. Введение зоны запрета полетов, как того требовали, сделало бы НАТО стороной войны. Я принес присягу. Я давно заявил, что мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой высокоразвитой сверхдержавой, как Россия, ядерной державой. Я делаю всё возможное, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Нельзя допустить ядерную войну», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что союзникам по НАТО важно обдумывать и согласовывать каждый шаг, так как предотвращение эскалации в сторону НАТО — наивысший приоритет политики канцлера ФРГ. По его мнению, окончанием конфликта в ситуации вокруг Украины должно стать перемирие.

«Должно быть мирное соглашение, которое позволит Украине защитить себя в будущем. Мы оснастим их таким образом, чтобы их безопасность была гарантирована. И мы можем выступить такими гарантами», — отметил канцлер.

Ранее, 21 апреля, американский генерал Кин раскритиковал канцлера Шольца за «жалкие отговорки» по теме поставок Украине тяжелого вооружения. Заявление канцлера об исчерпанных оружейных ресурсах страны не убедили бывшего заместителя начальника штаба армии США генерала Джека Кина.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине оружие, которое можно было оперативно задействовать.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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