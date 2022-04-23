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Американский генерал раскритиковал канцлера ФРГ за «жалкие оправдания»

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Заявление канцлера Германии Олафа Шольца о невозможности экспортировать на Украину тяжелое вооружение из-за исчерпанных ресурсов страны — «жалкая отговорка», высказался бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин в беседе со Sky News Australia 21 апреля.

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«Это жалкое оправдание, особенно перед лицом того, с чем сталкивается [президент Украины Владимир] Зеленский, его военные и его очень отчаянные призывы о помощи. Это звучит слишком несостоятельно, что Германия не выходит на передовую среди желающих помочь украинцам», — уверен американский генерал.

Свое недовольство он направил на слова Шольца о готовности оказывать военную поддержку Украине, несмотря на то, что у Германии практически исчерпано оружие, которое она может поставить из собственных запасов.

22 апреля постоянный представитель Крыма при президенте России, зампред Совета министров региона Георгий Мурадов рассказал, что в Германии создали петицию о прекращении поставок оружия Киеву. Он подчеркнул, что петиция набрала уже более 25 тыс. подписей.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия без публичной огласки поставляла Украине оружие, которое можно было оперативно задействовать.

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорилась о поставках тяжелых вооружений Украине.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить накачивать вооружениями Украину.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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