Венедиктов сообщил о намерении оспорить внесение в список иноагентов

Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом в РФ) сообщил о намерении оспорить решение о внесении его имени в списки иностранных агентов, о чем он рассказал в пятницу, 22 апреля.

«Я думаю, что мне это отвечают на то, что мы подали в суд на Генпрокуратуру и на Роскомнадзор за незаконное закрытие «Эха Москвы». За то, что я продолжаю бороться за «Эхо Москвы». Я остаюсь в Москве. Я буду, во-первых, обжаловать это решение как незаконное, и, во-вторых, я собираюсь подать, это юристы смотрят, в суд на человека, который писал это постановление, за клевету, за оскорбление моих чести и достоинства», — сообщил Венедиктов в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что редакция «Эха Москвы» намерена дальше обжаловать судебное решение. В среду, 20 апреля, суд отклонил иск радиостанции к Генпрокуратуре и Роскомнадзору за ограничение 1 марта доступа к своим информационным ресурсам.

Экс-главред «Эха Москвы» был внесен в реестр СМИ-иноагентов ранее в пятницу. До этого, 3 марта, совет директоров радиостанции принял решение о ликвидации ее радиоканала и сайта. Кроме того, Венедиктов сообщил о требовании Роскомнадзора от Google удалить приложение «Эхо Москвы». На следующий день стало известно, что радиостанция отключает свой сайт и удаляет все корпоративные аккаунты соцсетей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же отметил, что решение о ликвидации «Эха Москвы» принял собственник. По его словам, «радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры».