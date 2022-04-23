Bloomberg сообщило о дефиците судового топлива на северо-западе Европы

В северо-западной части Евросоюза на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса отмечается нехватка топлива для судов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает агентство Bloomberg, со ссылкой на исполнительного директора датской компании-поставщика судового топлива Monjasa Group Свенда Стенберга Мёльхольта.

По его информации, дефицит наблюдается в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена.

Как отмечает агентство, стоимость судового топлива с низким содержанием серы в последние недели резко выросла. Утверждается, что многие компании избегают российской нефти, а ряд европейских нефтеперерабатывающих заводов провели сезонное техническое обслуживание, еще больше сократив поставки топлива.

Однако, по мнению исполнительный директор компании KPI OceanConnect Сёрена Хёлля, в настоящий момент остаться без топлива судам не грозит, но грузоотправители могут оказаться в трудном положении, особенно при покупках «в последнюю минуту».

Накануне Евростат опубликовал данные, согласно которым из-за роста роста цен на энергоносители и металлы, спровоцированные геополитической напряженностью в мире, годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% по итогам марта.

20 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива — на 62,6%, светлого мазута — почти в два с половиной раза больше, на 144%, в среднем же моторное топливо подорожало на 47,4%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Давление стран Запада на Россию усилилось после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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