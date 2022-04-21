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Годовая инфляция в Европе по итогам марта ускорилась до 7,4%

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Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 7,4% с 5,9% по итогам марта. Это следует из данных Евростата, опубликованных в четверг, 21 апреля.

Годом ранее показатель составлял 1,3% годовых.

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На ситуации сказывается рост цен на энергоносители и металлы, спровоцированные геополитической напряженностью в мире.

Накануне бывший главный экономист Deutsche Bank и директор-основатель Научно-исследовательского института Флоссбаха фон Шторха Томас Майер заявил, что длительная инфляция может «убить» евро.

Он подчеркнул, что Европейский центральный банк лишь усугубляет ситуацию, продолжая печатать банкноты и не желая или не имея ресурсов, чтобы что-то изменить, передает НСН. Из-за инфляции, уверен директор-основатель института, европейцы со временем начнут искать альтернативу евро.

Специалист предупредил, что инфляция может отозваться негативными последствиями не только в экономике, но и в политико-социальной сфере. Он напомнил, как гиперинфляция в начале 1920-х годов привела к власти в Германии национал-социалистов, сообщается на сайте aif.ru.

20 апреля Федеральное статистическое бюро ФРГ сообщило, что цены на топливо в Германии показали максимальный годовой прирост за последние 50 лет. Согласно опубликованным данным, за прошедший год цена бензина премиум-класса выросла на 41,9%, дизельного топлива — на 62,6%, светлого мазута — почти в два с половиной раза больше, на 144%, в среднем же моторное топливо подорожало на 47,4%.

17 апреля вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что в случае ограничения импорта энергоносителей инфляция в ФРГ может составить 10% и более, передает RT.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России усилились, после того как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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