Погибшего на крейсере «Москва» похоронили в Севастополе

Погибшего на крейсере «Москва» мичмана похоронили в Севастополе. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что погибший отдал свою жизнь за жизни сотни сослуживцев.

«Сегодня мы простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. <...> Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Развожаева.

Ранее этим же днем Минобороны сообщило о предоставлении помощи семье погибшего. В ведомстве также заявили, что еще 27 членов экипажа пропали без вести.

Сообщается, что около 400 моряков удалось спасти. В МО отметили, что результаты собеседования командования Черноморского флота (ЧФ) с членами экипажа крейсера показали желание большинства офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы продолжить службу на кораблях ЧФ.

13 апреля на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года.

В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».