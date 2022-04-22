Прямой эфир

Погибшего на крейсере «Москва» похоронили в Севастополе

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о прощании с погибшим на крейсере «Москва» мичманом
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погибшего на крейсере «Москва» мичмана похоронили в Севастополе. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Адмиралом больше: первый носитель ракеты «Циркон» вскоре пополнит флот
Утверждены сроки приема фрегата «Адмирал Головко» в состав ВМФ России

Он подчеркнул, что погибший отдал свою жизнь за жизни сотни сослуживцев.

«Сегодня мы простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым. <...> Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Развожаева.

Ранее этим же днем Минобороны сообщило о предоставлении помощи семье погибшего. В ведомстве также заявили, что еще 27 членов экипажа пропали без вести.

Сообщается, что около 400 моряков удалось спасти. В МО отметили, что результаты собеседования командования Черноморского флота (ЧФ) с членами экипажа крейсера показали желание большинства офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы продолжить службу на кораблях ЧФ.

13 апреля на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

16 апреля главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Во время встречи Евменов сообщил личному составу экипажа крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в ВМФ.

Корабль был заложен на стапеле на Николаевском судостроительном заводе имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер «Слава». В 1996 году его переименовали. Спустили на воду 27 июля 1979 года.

В сентябре 2020 года после планового ремонта вошел в состав сил постоянной готовности флота и вышел в море. Крейсер был оснащен 16 противокорабельными ракетами комплекса П-1000 «Вулкан», имел на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 «Форт».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022