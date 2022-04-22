Китайские концерны заинтересовались покупкой доли Renault в «Автовазе»

Долю французского концерна Renault в «Автовазе» может выкупить одна из китайских компаний. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили источники «Известий», знакомые с ходом переговоров.

Речь идет о компаниях Changan и GAC. При этом есть третий претендент, уточнили собеседники.

Дополнительно один из источников отметил, что государство не рассматривает иностранного инвестора для этой сделки.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что Renault приостановил работу московского завода и начал изучать возможные варианты передачи своей доли в «АвтоВАЗе». В частности, 29 числа отмечалось, что передачу своей доли, которая составляет практически 68% — остальным владеет корпорация «Ростех», — компания рассматривает в качестве способа выхода из страны.

Однако при уходе из России у концерна возникли некоторые сложности. У компании в собственности есть завод в Москве, при этом оказалось не так просто найти нового акционера.

В итоге 21 марта, незадолго до того, как объявить об уходе из страны, московский завод Renault возобновил производство автомобилей в обычном режиме после длительного простоя, который был введен на предприятии с 28 февраля из-за перебоев с поставками комплектующих в связи с санкциями.

Как ранее сообщалось, в феврале российские дилеры Renault продали 10 382 автомобиля — на 2% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2022 года продажи Renault в России составили 18 320 машин, что на 2% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Мировые производители автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen, а также компания по выпуску мотоциклов Harley-Davidson, объявили в марте о приостановке поставок в Россию.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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