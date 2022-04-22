Пловец Рылов прокомментировал свое отстранение от международных соревнований

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов, отстраненный от соревнований Международной ассоциацией плавания (FINA), заявил в пятницу, 22 апреля, что решение о его дальнейшей карьере может быть принято до 28 апреля.

«Как только мы какое-то решение примем, до 28-го числа у нас есть время подумать, и я его озвучу», — сказал Рылов в комментарии телеканалу «Звезда».

Ранее в этот день Рылов был отстранен от соревнований FINA на девять месяцев. Санкции в отношении пловца введены из-за его участия в концерте в честь дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники», передает НСН.

Отстранение россиянина вступило в силу с 20 апреля. Таким образом, Рылов не будет участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отстранение российского пловца от соревнований является посмешищем. По его словам, теперь международный спорт не просто перестал быть вне политики, он сам стал политикой.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отстранение российских спортсменов от соревнований противоречит идеям спорта. Он подчеркнул, что когда сильнейшие спортсмены не получают возможности участвовать в соревнованиях, это вредит международным федерациям и самим соревнованиям.