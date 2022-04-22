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В Кремле прокомментировали отстранение пловца Рылова от соревнований FINA

Песков об отстранении пловца Рылова от соревнований FINA: идет продолжение пагубной линии по политизации спорта
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Отстранение российских спортсменов от соревнований противоречит идеям спорта. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отстранение двухкратного олимпийского чемпион Евгения Рылова от соревнований Международной ассоциации плавания (FINA).

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«Мы знаем [об этой ситуации], мы видим, что, к сожалению, идет продолжение пагубной линии по политизации спорта — [сначала] наши теннисисты, теперь федерация плавания. Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта», — сказал он.

Песков отметил, что когда сильнейшие спортсмены не получают возможности участвовать в соревнованиях, это вредит международным федерациям и самим соревнованиям.

Ранее в этот день Рылов был отстранен от соревнований FINA на девять месяцев. Санкции в отношении пловца введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

Отстранение россиянина вступило в силу с 20 апреля. Таким образом, Рылов не будет участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

23 марта FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении Рылова за посещение митинга-концерта.

В тот же день ассоциация отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти 17–22 декабря в Казани, будет перенесен из России.

1 марта сообщалось, что российские и белорусские пловцы могут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой FINA только в нейтральном статусе. Тогда же FINA отозвала свой орден, врученный президенту РФ Владимиру Путину в 2014 году.

Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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