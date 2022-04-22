Президент ОКР назвал посмешищем отстранение пловца Рылова от соревнований FINA

Отстранение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова от соревнований Международной ассоциации плавания (FINA) является посмешищем. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Он заявил, что теперь международный спорт не просто перестал быть вне политики, он сам стал политикой.

«И чем дальше этот болезненный процесс развивается, тем больше влияет на решения и поступки отдельных коллег в международных федерациях. Отстранить спортсмена на девять месяцев за участие в концерте — это даже не позор, а посмешище», — написал президент ОКР в своем Telegram-канале.

Поздняков заявил, что ОКР ждет последовательности от международных спортивных федераций в виде аналогичных мер по отношению ко всем остальным спортсменам разных стран, «так или иначе обозначивших свою позицию по текущим событиям».

«Пока же налицо открытая дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав спортсмена и человека», — заключил он.

Ранее в этот день Рылов был отстранен от соревнований FINA на девять месяцев. Санкции в отношении пловца введены из-за его участия в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на московском стадионе «Лужники».

Отстранение россиянина вступило в силу с 20 апреля. Таким образом, Рылов не будет участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отстранение российских спортсменов от соревнований противоречит идеям спорта. Он подчеркнул, что когда сильнейшие спортсмены не получают возможности участвовать в соревнованиях, это вредит международным федерациям и самим соревнованиям.

23 марта FINA возбудила дисциплинарное дело в отношении Рылова за посещение митинга-концерта. В тот же день ассоциация отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации до конца года. Кроме того, чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти 17–22 декабря в Казани, будет перенесен из России.

Решения последовали в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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