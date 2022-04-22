Появилось первое видео с места крушения украинского самолета Ан-26 в Запорожье

Появилось первое видео с места крушения украинского самолета Ан-26 в Запорожской области. Видео опубликовали в Telegram-канале «Политика Страны» в пятницу, 22 апреля.

На кадрах видно, что воздушное судно сильно повреждено. Его обломки разбросаны на большой площади.

Ранее в этот день в Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Как отметили в пресс-службе областной администрации, воздушное судно выполняло технический рейс.

По предварительным данным, в результате падения самолета один человек погиб, двое пострадали.

Как заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, упавший Ан-26 является гражданским и не относится к вооруженным силам Украины (ВСУ).