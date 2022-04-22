Прямой эфир

Появилось первое видео с места крушения украинского самолета Ан-26 в Запорожье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось первое видео с места крушения украинского самолета Ан-26 в Запорожской области. Видео опубликовали в Telegram-канале «Политика Страны» в пятницу, 22 апреля.

На кадрах видно, что воздушное судно сильно повреждено. Его обломки разбросаны на большой площади.

Ранее в этот день в Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Как отметили в пресс-службе областной администрации, воздушное судно выполняло технический рейс.

По предварительным данным, в результате падения самолета один человек погиб, двое пострадали.

Как заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, упавший Ан-26 является гражданским и не относится к вооруженным силам Украины (ВСУ).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022