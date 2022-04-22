В Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26
В Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации.
«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении администрации на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Обстоятельства выясняются. Подробности будут предоставлены позже.
В сентябре 2020 года военно-транспортный самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 26 человек. Погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один курсант.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.