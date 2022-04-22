Прямой эфир
Мир
МИД РФ заявил об открытости Москвы для честного диалога с США
Мир
Макрон заявил об отсутствии обсуждения эмбарго на поставки газа из РФ
Общество
Рашкина приговорили к трем годам условно за незаконную охоту
Мир
Боррель заявил о готовности сесть с Путиным за стол переговоров по Украине
Мир
В ЛНР заявили о контроле над 90% территории республики
Спорт
FINA отстранила олимпийского чемпиона Рылова от соревнований на девять месяцев
Экономика
Россия вошла в десятку стран с наибольшим потреблением куриных яиц
Наука
«Роскосмос» направит Минтрансу предложения по замене GPS оборудованием ГЛОНАСС
Общество
Дело о нарушении пожарной безопасности возбуждено после пожара в НИИ в Твери
Политика
В ГД предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
Общество
Жители освобожденных территорий Украины получили единовременные выплаты от РФ

В Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает пресс-служба областной администрации.

На склоне горя: что могло стать причиной крушения Ан-26
За последние полтора года Ространснадзор выявил у «Камчатского авиапредприятия» 11 нарушений в подготовке пилотов

«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении администрации на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Обстоятельства выясняются. Подробности будут предоставлены позже.

В сентябре 2020 года военно-транспортный самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 26 человек. Погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один курсант.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022