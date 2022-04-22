Депутат рады исключил связь упавшего в Запорожской области самолета Ан-26 с ВСУ

Упавший в Запорожской области самолет Ан-26 не относится к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский.

«У меня есть сведения. Это гражданский самолет, который никакого отношения к Вооруженным силам не имел», — сказал он в эфире телеканала «Украина-24».

Он подчеркнул, что авиакомпания, которая осуществляла технический вылет самолета, также «никакого отношения к военным действиям не имеет».

Ранее в этот день в Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Как отметили в пресс-службе областной администрации, воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие.

В сентябре 2020 года военно-транспортный самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области. В результате случившегося погибли 26 человек. Погибшие были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Выжил только один курсант.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.