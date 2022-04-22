Один человек погиб при крушении Ан-26 в Запорожской области

Один человек погиб при крушении Ан-26 в Запорожской области 2022-04-22 12:05:43"> 2022-04-22 12:05:43 2022-04-22 12:05:43 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Местные власти сообщили о гибели одного человека при крушении самолета Ан-26 в Запорожской области

22 апреля 2022, 12:08 0

Фото: TASS/Zuma/Anatolii Stepanov