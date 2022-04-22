Один человек погиб при крушении Ан-26 в Запорожской области
В результате падения самолета Ан-26 в Запорожской области, по предварительным данным, один человек погиб, двое пострадали. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили местные власти.
«На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Численность экипажа и причины падения выясняются», — говорится в сообщении областной администрации на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель.
Ранее в этот день в Запорожской области разбился военно-транспортный самолет Ан-26. Как отметили в пресс-службе областной администрации, воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие.
Как заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, упавший Ан-26 является гражданским и не относится к Вооруженным силам Украины (ВСУ).