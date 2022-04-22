В ГД оценили нежелание Шольца вводить эмбарго на поставки российского газа

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца касательно эмбарго на российские энергоносители не устраивает заокеанских партнеров ФРГ. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что введение запрета на поставки энергоресурсов из РФ существенно ударит по экономике Германии.

«Голод не тетка. Значение старой русской пословицы начало доходить до немецкого руководства в контексте понимания того, что желание идти на поводу у США может обернуться серьезными последствиями внутри самой Германии. Эмбарго на поставки российских энергоносителей в ФРГ существенно ударит по ее экономике», — подчеркнул он.

Многие немецкие компании уже сейчас жалуются на высокие цены на энергию, а небольшие предприятия и вовсе рискуют прекратить свою деятельность, указал Белик. Как отметил депутат, позиция Шольца против поставок тяжелого вооружения на Украину и введения эмбарго на российские энергоносители очень не нравится заокеанским партнерам Германии.

«Вопрос в том, хватит ли у него воли отстоять свою позицию. А все остальные высокопарные слова, которыми господин Шольц пользуется, чтобы оправдаться в глазах собственного населения, — это всего лишь мишура. В целом же среди стран ЕС нет единого мнения относительно введения эмбарго: с одной стороны, давление из-за океана и курс на антироссийскую политику, а с другой — потребности собственного населения», — рассказал политик.

Замена российских энергоносителей для Европы потребует больших усилий и издержек, заключил Белик.

Ранее в этот день было опубликовано интервью Шольца, в котором политик заявил, что резкое эмбарго на газ, в случае введения его Германией, не принесло бы быстрого мира на Украине, к тому же самой Германии важно избежать серьезного экономического кризиса.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, экологическая организация траты властей ФРГ на российскую нефть может увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

За день до этого немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля РФ начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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