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В ГД оценили нежелание Шольца вводить эмбарго на поставки российского газа

Депутат Белик о словах Шольца: эмбарго на поставки российского газа в ФРГ существенно ударит по ее экономике
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Позиция канцлера Германии Олафа Шольца касательно эмбарго на российские энергоносители не устраивает заокеанских партнеров ФРГ. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, добавив, что введение запрета на поставки энергоресурсов из РФ существенно ударит по экономике Германии.

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«Голод не тетка. Значение старой русской пословицы начало доходить до немецкого руководства в контексте понимания того, что желание идти на поводу у США может обернуться серьезными последствиями внутри самой Германии. Эмбарго на поставки российских энергоносителей в ФРГ существенно ударит по ее экономике», — подчеркнул он.

Многие немецкие компании уже сейчас жалуются на высокие цены на энергию, а небольшие предприятия и вовсе рискуют прекратить свою деятельность, указал Белик. Как отметил депутат, позиция Шольца против поставок тяжелого вооружения на Украину и введения эмбарго на российские энергоносители очень не нравится заокеанским партнерам Германии.

«Вопрос в том, хватит ли у него воли отстоять свою позицию. А все остальные высокопарные слова, которыми господин Шольц пользуется, чтобы оправдаться в глазах собственного населения, — это всего лишь мишура. В целом же среди стран ЕС нет единого мнения относительно введения эмбарго: с одной стороны, давление из-за океана и курс на антироссийскую политику, а с другой — потребности собственного населения», — рассказал политик.

Замена российских энергоносителей для Европы потребует больших усилий и издержек, заключил Белик.

Ранее в этот день было опубликовано интервью Шольца, в котором политик заявил, что резкое эмбарго на газ, в случае введения его Германией, не принесло бы быстрого мира на Украине, к тому же самой Германии важно избежать серьезного экономического кризиса.

19 апреля немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten сообщило, что Германия заплатит в 2022 году рекордную сумму за покупку российских нефти и газа. Как отмечалось в материале, экологическая организация траты властей ФРГ на российскую нефть может увеличиться с €11,4 млрд до €14,3 млрд.

За день до этого немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции в связи с проведением Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля РФ начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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