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Владелец Zewa, Libresse и Libero объявил об уходе с российского рынка

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Компания-производитель средств личной гигиены Essity, которой принадлежат торговые марки Zewa, Libresse и Libero, 22 апреля объявила об уходе с российского рынка.

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Как говорится в сообщении компании, условия ведения бизнеса в России для Essity ухудшились.

«В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн. — Ред.). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — сказано в сообщении.

В 2021 году объем продаж Essity в России составил около 2,8 млрд крон (около $29,5 млн), что соответствует примерно 2% от общего объема того года. Essity производит туалетную бумагу, средства женской гигиены, бумажные полотенца, носовые платки, салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук.

Накануне производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter & Gamble (P&G) опроверг полный уход с российского рынка. Американская компания заявила, что адаптирует бизнес в соответствии с меняющейся обстановкой.

16 апреля стало известно, что французская косметическая компания L'Occitane закрывает все магазины и интернет-магазины в России. Отмечалось, что в целях поддержки российских сотрудников им продолжат выплачивать зарплату. Кроме того, заработная плата будет выплачиваться сотрудникам дистрибьюторского партнера компании на Украине. L'Occitane является розничным продавцом товаров для тела, лица, волос, ароматов, а также товаров для дома.

По оценкам аналитиков Йельской школы менеджмента, в настоящее время о сокращении деятельности в России в той или иной степени объявило около 750 иностранных компаний. Среди них: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Mango, IКЕА, Coca-Cola, Caterpillar, Danone, BP, Shell, McDonald's.

Международные компании приостанавливают сотрудничество с Россией на фоне санкций западных стран. Они были введены после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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